 عصام كاريكا يستعد لطرح أحدث أغنياته «النكدية» أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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عصام كاريكا يستعد لطرح أحدث أغنياته «النكدية» أكتوبر المقبل


نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 4:13 م

يستعد الفنان عصام كاريكا، لطرح أغنية جديدة بعنوان "النكدية" في أكتوبر المقبل.

 

كما ينتظر كاريكا طرح أغنية أتومبيل الحلاوة" التي تجمع الفنانين حميد الشاعري ومصطفى شوقي وهي من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما مهندس صوت أحمد جودة.

 


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