رئيس أفغانستان: أولويتنا هي وقف إطلاق النار ووضع حد عاجل للعنف بالبلاد

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غاني أن للشعب الأفغاني أولوية واضحة، وهي وقف إطلاق النار ووضع حد عاجل للعنف لمنح البلاد فرصة للتقدم إلى الأمام.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأفغاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" وذلك وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الخميس.

وشدد غاني -في كلمته- على أهمية دور الأمم المتحدة في الوقوف إلى جانب بلاده من أجل تحقيق أهدافها خلال عملية السلام، كما أعرب عن شكره للمنظمة الدولية على دعمها لأفغانستان حتى الآن خلال هذه العملية التي وصفها بـ"الشاقة" ودعوتها لوقف إطلاق نار عالمي.

وأضاف أن دور الأمم المتحدة وشركاء أفغانستان وحلفائها الدوليين سيظل مهما للغاية خاصة في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات على الجانب الآخر مع حركة طالبان في الدوحة.

وأوضح أنه من أجل تحقيق سلام مستدام في أفغانستان، يجب أن يتم التوصل إلى جذور مشكلة الإرهاب التي تعصف بالمنطقة ومعالجتها باعتبارها ظاهرة عالمية وتمثل تهديدا حقيقيا.