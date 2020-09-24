 وزير الصحة السوداني يُكرم البعثة الطبية المصرية ويشيد بجهودها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة السوداني يُكرم البعثة الطبية المصرية ويشيد بجهودها


نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:42 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:42 م

كرم وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، البعثة الطبية المصرية في السودان، مشيدا بجهودهم في درء آثار الخريف للعام الحالي.
وسلم الوزير السوداني أعضاء البعثة المصرية شهادات شكر وتقدير على المشاركة ضمن الطاقم الطبي المصري؛ لدرء آثار السيول والفيضانات في السودان.
وأكد أن أعضاء البعثة بذلوا جهودا مقدرة في تلك المرحلة، وكان عملهم محل تقدير في كل المناطق التي عملوا فيها.
من جانبه، أعرب رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان عن شكره لدولة السودان على حسن الاستقبال والضيافة، منوها بالترحيب الذي لقيته البعثة من سكان المناطق التي عملوا فيها على مدى الأيام الماضية.
وأكد سليمان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد وجها البعثة ببذل أقصى جهد؛ لمساعدة الأخوة في السودان في مواجهة آثار السيول والفيضانات.
وانتشرت البعثة الطبية المصرية في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وقُسمت إلى عدة فرق، انتشرت في مناطق في شرق النيل في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.
وتضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة.

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