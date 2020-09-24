البرلمان العراقي: الكاظمي حريص على سمعة الاستثمار ومراقبته لمنع أي ابتزاز

قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين في البلاد، ومراقبته لمنع أي حالة ابتزاز.

وقال الجبوري- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إنه "انطلاقا من مبدأ المسؤولية والظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ، وتزامنا مع جهود الحكومة الرامية لمكافحة الفساد التي رافقتها بعض الأخبار الإعلامية المضللة من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولمحاولة البعض استغلال تلك الإجراءات، فقد التقينا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قلق البعض من رجال الأعمال والمستثمرين باحتمالية أن تؤثر تلك الإجراءات على حركة الاستثمار والتنمية في البلد".

وأضاف أن "الكاظمي أكد لنا حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين ومراقبته الشخصية لمنع أي إساءة أو حالة ابتزاز"، مضيفا: "إننا اتفقنا أن يكون القضاء هو الفيصل اعتمادا على الأدلة والإثباتات التي تقدم من قبل اللجنة المشكلة".