صدام محتمل بين لوف وأندية البوندسليجا بشأن رحلة أوكرانيا

قد يواجه يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بعض المتاعب مع أندية البوندسليجا بشأن استدعاء لاعبيها لمباراة دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل في أوكرانيا التي تعتبرها سلطات الصحة في ألمانيا منطقة عالية الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة "كيكر شبورتس" اليوم الخميس عن سيباستيان كيل مدير قسم تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند قوله "نعمل على حلول لكن أيضا نحتفظ بحق عدم التفريط في اللاعبين إلا إذا تم السماح لنا بالاعتماد عليهم بمجرد عودتهم".

وجاءت تصريحات كيل في إشارة إلى لوائح العزل الطبي في ألمانيا والتي تطبق على الأشخاص العائدين من مناطق عالية الخطورة مثل أوكرانيا، التي يواجهها منتخب ألمانيا في العاشر من الشهر المقبل.

وواجهت فرق البوندسليجا مشاكل فيما يتعلق باللاعبين العائدين من المباريات الدولية التي جرت في مناطق عالية الخطورة الشهر الجاري، مثل هيرتا برلين الذي افتقد مهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك الذي غاب عن مباراة الفريق في مسابقة الكأس بسبب العزل الطبي.

وبحسب اللوائح الخاصة بجائحة كورونا والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (يويفا) فإن الأندية ليست مرغمة على السماح للاعبيها الدوليين بالمشاركة في المباريات التي تقام في مناطق عالية الخطورة.

ومن المقرر أن يعلن لوف الاسبوع المقبل عن قائمته للمواجهة أمام أوكرانيا وكذلك المواجهتين في كولونيا أمام تركيا يوم السابع من أكتوبر المقبل وأمام سويسرا يوم 13 من الشهر المقبل.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني أن فريقه يطبق معايير صحية صارمة وأن رحلة أوكرانيا ستسغرق 36 ساعة فقط وستكون في أجواء احترازية مشددة "الأندية تدرك أننا نفرض عناية خاصة".