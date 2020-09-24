المكسيك ترسل 100 رجل إطفاء لمكافحة الحرائق في كاليفورنيا

أعلنت السلطات المكسيكية، إرسال 100 فرد من رجال الإطفاء إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتعاون معها في معركتها للسيطرة على الحرائق التي أبقت الساحل الغربي للولايات المتحدة في حالة تأهب وخطر منذ الشهر الماضي.

وقالت السلطات - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس - إن رجال الإطفاء القادمين من مناطق مختلفة من المكسيك سيقيمون في بلدة سان برناردينو، وسيظلون 14 يوما تحت تنسيق دائرة الغابات الأمريكية التي تحاول حاليا إخماد 27 حريقا في كاليفورنيا وولاية أوريغون، والتي دمرت مساحة تعادل تقريبا كامل أراضي بورتوريكو وخلفت 26 حالة وفاة.

وأضافت أنه في المرحلة الأولى، سينضم الفريق إلى الوحدة المسؤولة عن حماية حديقة سيكويا الوطنية، التي تعرضت للتهديد لعدة أيام بسبب قرب ألسنة اللهب من الحريق المعروف باسم "حريق مجمع SQF" وتسبب هذا الحريق في حرق أكثر من 58 ألف هكتار، كما التهمت النيران نحو 200 مبنى سكني.

وقامت اللجنة الوطنية المكسيكية للغابات بتدريب أكثر من 220 من العاملين والموظفين التقنيين وفقا للمعايير الدولية تحت تصرف السلطات الأمريكية، وبعد أيام، طلب مركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات في الولايات المتحدة فريقا للإنقاذ.

ويعد حريق "بوبكات" بالفعل أحد أكبر الحرائق في تاريخ لوس أنجلوس بعد أن تجاوزت مساحة الامتداد 44 ألف هكتار، نحو 109 آلاف فدان، التي تمكنت من احتواء 30% منها بفضل التحسن في الظروف المناخية خلال الساعات الماضية.