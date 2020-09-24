سانا: مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 شمال غرب الحسكة في انفجار سيارة مفخخة

قُتِل 3 مدنيين وأُصِيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية بمحيط مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة في سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن سيارة مفخخة كانت على طريق داخل القرية انفجرت أثناء مرور حافلة تقل ركاباً مدنيين؛ مما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في المكان واحتراق الحافلة.

يذكر أن مدينة رأس العين المحتلة وريفها يعانيان حالة من الفوضى والفلتان من جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والاقتتال بينهم ما يؤدي إلى وقوع قتلى في صفوفهم، إضافة إلى استشهاد المدنيين إثر إقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها في أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.