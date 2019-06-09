وزير خارجية ألمانيا يصف غيابه عن اجتماع مع نظرائه بمصر والأردن وفرنسا بأنه «مؤلم»

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عدم تمكنه من الذهاب بنفسه إلى اجتماع بشأن النزاع في الشرق الأوسط بسبب حجره الصحي على خلفية مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا بأنه أمر "مؤلم".

يشار إلى أن ماس اتصل بنظرائه من الأردن ومصر وفرنسا في اجتماعهم اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان عبر الفيديو، فيما حضر الآخرون بأنفسهم الاجتماع.

وأكد الوزير الألماني في المؤتمر الصحفي اللاحق الذي حضره أيضا عبر الفيديو أنه من المهم أن يتمكن في الأساس من المشاركة في الاجتماع، وقال: "تعلمنا جميعا خلال الأعوام الماضية التعامل بشكل أفضل مع إمكانات الاتصال رقميًا - في مجال السياسة الخارجية أيضا".

ولكن كان هناك الكثير من الأعطال في الترجمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه على موقع "فيسبوك".

يشار إلى أن ماس أراد في الواقع التوجه بنفسه إلى العاصمة الأردنية بعد ظهر أمس الأربعاء، إلا أنه تم إلغاء زيارته قبل ساعات قليلة من إقلاع الرحلة، بعدما تم التحقق من إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا. ولكن أول تحليل للوزير ذاته أمس الأربعاء كان سلبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني في المؤتمر الصحفي: "ما يعد مؤلما تماما بصفة خاصة بالنسبة لي اليوم هو أنه لا يمكنني حضور الاجتماع مع الملك (عبد الله الثاني). كنت متطلعا لذلك للغاية".

يذكر أنه كان مقررا إجراء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد اجتماع وزراء الخارجية.