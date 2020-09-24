 بسبب عدم الانضباط..إحالة 20 طبيبا وإداريا للتحقيق بالسنطة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بسبب عدم الانضباط..إحالة 20 طبيبا وإداريا للتحقيق بالسنطة

علاء شبل:
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 8:43 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 8:43 م

أحال اللواء اشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، ٢٠ من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقريتي كفر خزاعل وتفتيش الجميزة للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية بالجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة وعبد الله البحيرى رئيس جهاز الرقابة والمتابعة، توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرى الوجدة وتفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة إلا أنه فوجئ بغياب ٢٠ من العاملين منهم ١١ طبيبا و٩ إداريين.

تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراه السابق بإحالتهم للتحقيق.

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