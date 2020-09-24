أحال اللواء اشرف بدران رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، ٢٠ من أطباء وإداريين بالوحدة الصحية بقريتي كفر خزاعل وتفتيش الجميزة للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الوظيفى وترك العمل قبل المواعيد الرسمية.

كانت لجنة من الوحدة المحلية بالجميزة برئاسة المحاسب وائل عايشة مساعد رئيس الوحدة وعبد الله البحيرى رئيس جهاز الرقابة والمتابعة، توجهت فى جولة مفاجئة لزيارة قرى الوجدة وتفقدت خلالها الوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة إلا أنه فوجئ بغياب ٢٠ من العاملين منهم ١١ طبيبا و٩ إداريين.

تم عمل مذكرة بالواقعة ورفعها لرئيس المدينة الذى اتخذ قراراه السابق بإحالتهم للتحقيق.