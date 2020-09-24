مستشار الرئيس للصحة: يجب ألا يتم إهمال أي طفل ترتفع درجة حرارته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأطباء يستطيعون تحديد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» باستخدام الأشعة المقطعية بنسبة 90%، موضحًا أن شكل الفيروس وتوزيعه يظهر بالأشعة.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن تحليل «PCR» يحدد الإصابة بنسبة 63%، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بعدم الاعتماد بنسبة 100% على التحليل، خلال المراحل الأولى من معالجة الأزمة.

وشدد على أهمية اتصال الأهل بالطبيب إذا تعرض الطفل البالغ من العمر 14 عامًا لارتفاع درجة الحرارة، متابعًا: «الطبيب عليه أن يراه للتأكد من عدم إصابته بأي أمور أخرى، وارتفاع درجة الحرارة في طفل يجب أن تحترم جدًا».

وتوجه مستشار رئيس الجهورية للصحة بتحية لجيش مصر الأطباء على الدور الذي يبذلونه في ظل جائحة فيروس كورونا، مضيفًا: «تعظيم سلام لهذا الجيش الأبيض العظيم لقدراته الإكلينيكية العظيمة في التشخيص».