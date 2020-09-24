قيادية يسارية بالمغرب: لقاحات كورونا التي يجري تحضيرها تهدف لفرض نظام عالمي جديد

أثارت رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد المغربي، نبيلة منيب، الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من جديد بتصريحاتها بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واعتبرت خلال مشاركتها في ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن "أزمة الديمقراطية في المغرب في سياق كوفيد- 19"، أن اللقاحات التي يجري تحضيرها لمواجهة جائحة كورونا تندرج ضمن إجراءات القوى العالمية الكبرى لفرض نظام عالمي جديد، والتحكم في قواعد تنظيم الشعوب، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقالت رئيسة الحزب اليساري المغربي في كلمتها إن "الجائحة عرت الفاعلين السياسيين الذين يعملون وراء الستار، مضيفة "هنا يتضح كيف يتم السعي لتلقيح جميع الشعوب ضد الوباء من أجل أن تحقيق أرباح لشركات الأدوية".

وتؤكد منيب على قولها متابعة "تلقيح شعوب العالم ليس بغرض حمايتهم من المرض، وإنما من أجل وضعهم تحت الصدمة لمراقبتهم والسيطرة عليهم، ولذلك تم وضع أزيد من 3 مليارات من البشر تحت قيود الحجر الصحي، مما أدى إلى تراجع اقتصادي وزيادة مديونية الدول وأزمة اجتماعية توشك على الانفجار".

وفي السياق، توقعت الفاعلة السياسية أن الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة ستؤدي إلى وقوع سيناريوهين اثنين، يتمثلان في استرجاع الشعوب لسيادتها وبناء الأنظمة الديمقراطية أو الوقوع في فخ عدم المشاركة في بناء نظام عالمي جديد والخضوع للأقوى.

وختمت القيادية اليسارية مشاركتها في الندوة، بأن الظرفية الراهنة والتداعيات التي أفرزتها الجائحة تعدّ فرصة مناسبة أمام القوى الديمقراطية لتوحيد صفوفها من أجل إحداث التغيير.

وبشأن موقف الحزب الاشتراكي الموحد من تصريحات أمينته نبيلة منيب، تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع عضو المجلس الوطني للحزب، عمر الحياني، الذي قال إن الوضع حساس داخل الحزب ويكتفي حاليا برأيه الذي شملته تدوينته على فيسبوك.

وكان قد علق الحياني عشية الخميس بالقول: "تصريحات نبيلة منيب لا تمثلني ولا تمثل العديد داخل الحزب وداخل فيدرالية اليسار، لأنهم يوثرون إعمال العقل والعلم على نظريات المؤامرة".