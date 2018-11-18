مجدي يعقوب يشارك في حفل تخريج طلاب صيدلة من برنامج التدريب الصيفي

شارك جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، في حفل تخريج عدد من طلبة السنوات الدراسية النهائية بكليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية، من برنامج التدريب الصيفي الذي عقدته إحدى شركات الأدوية.

وقال يعقوب، خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر تطبيق "زووم"، إن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان، مؤكدا على ضرورة ربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة، وتشجيع شباب الباحثين.

وأضاف يعقوب، أن قدماء المصريين هم أول من عرفوا الطب، مؤكدًا حاجة مصر إلى إعلاء القيم والعلم، من أجل إنقاذ الإنسانية.

ومن جهته، قال الدكتور رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة الدواء، والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تعطي المتدربين الفرصة لاكتساب خبرات العمل، بما يساعدهم على اتخاذ القرار والتخطيط لمستقبلهم المهني.

وأوضح أرمانيوس، أن التدريبات العملية استمرت لمدة 7 أسابيع، وضمت 3000 طالب وطالبة من 32 جامعة مختلفة، تحت عنوان "الاستكشاف الوظيفي"، وذلك حرصا من "مجموعة شركات إيفا" على المساهمة بفاعلية في تأهيل الطلاب لسوق العمل، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم لتوفير فرص عمل لعدد منهم.

وتابع: "نرحب بجميع المتدربين ونفتح أبوابنا أمامهم طوال الوقت لتقديم افكارهم التي تساعد على خدمة المريض المصري والأفريقي"، وشدد على ضرورة إبراز دور الصيدلي في الخدمة الطبية، مع تحسين الصورة الذهنية عن مهنة الصيدلة.

وقال إنه من المنتظر فتح مجالات جديدة لعمل الصيدلي بالتزامن مع تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، ليتواكب مع التطورات الخاصة بالصناعة، وكذلك قانون التجارب السريرية الذي وافق البرلمان عليه مؤخراً، بما يخدم المريض المصري.

وأكد أن قطاع الدواء في حاجة إلى استثمارات جديدة بما يتناسب مع عدد الخريجين من كليات الصيدلة، ويتيح لهم فرص بحثية وعلمية متعددة.