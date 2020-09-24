عضو مجلس الشيوخ: القائمة الوطنية لانتخابات النواب تمنح الفرصة للشباب

عزمي: الحياة السياسية يجب أن يكون فيها من يعارض ومينفعش كلنا نقول نعم

قال محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تتجه إلى دفع وإعطاء الفرصة لمن ليست لديه القدرة على خوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن القائمين على القائمة اتفقوا على منح الفرصة للشباب والمجموعات التي تمتلك الخبرة للتواجد داخل القائمة الوطنية.

وأشار إلى أن التنوع الموجود بالقائمة يشمل شخصيات متنوعة لها خبرة وتجارب مختلفة، مؤكدًا أن انتخابات مجلس النواب ستكون بمشاركة أحزاب على أقصى اليسار كحزب التجمع والحزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الأحزاب تتبنى شكل المعارضة المنضبطة والوطنية التي تبغي بناء الدولة وليس هدمها، معقبًا: «الحياة السياسية يجب أن يكون فيها من يعارض ومينفعش كلنا نقول نعم»، وفقًا لتعبيره.

وتنتهي لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات، من أعمالها بعد غد السبت في تمام الثانية ظهرا، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح بدأت مباشرة أعمالها منذ الخميس 17 سبتمبر، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة يوم الأحد المقبل، والتي تتضمن مرشحي المرحلتين الأولى والثانية.