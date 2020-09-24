 مرتضى لكارتيرون: مجهز لك عرض في مركز شباب بـ١٠٠ جنيه سنويا - بوابة الشروق
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مرتضى لكارتيرون: مجهز لك عرض في مركز شباب بـ١٠٠ جنيه سنويا

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 12:29 ص | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 12:38 ص

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك، على خسارة الفرنسي باتريس كارتيرون، مع فريقه التعاون أمام الشارقة، بسداسية نظيفة، في دوري أبطال آسيا.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الزمالك": "أنا بقول لكارتيرون الماتش الجاي لما ربنا يكرمك وتخلص هشوفلك نادي عندنا زي مركز شباب باشالوش وهتاخد 100 جنيه في السنة علشان يبقى حجمك".

وتابع: "كارتيرون نصاب ومش عايز يدفع الشرط الجزائي اللي هو مرتب شهرين، لكن للأسف خسر ستة صفر".

وكان الزمالك أعلن تولي البرتغالي باتشيكو، الإدارة الفنية للفريق، خلفا لكارتيرون، وذلك ليعود لقيادة الأبيض، الذي سبق وأن تولى تدريبه عام 2014 للمرة الأولى .


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