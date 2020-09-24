محافظ مطروح: خطة لنشر التعليم ومحو الأمية بفتح فصول جديدة

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في تنفيذ خطة المحافظة للقضاء على الأمية، ونشر التعليم ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للإعداد لفتح فصول جديدة، وتحقيق المستهدف وتذليل كافة العقبات، مع منح مكافأة 300 جنيه لكل ناجح، مع تكريم المعلم المتميز.

وقال عادل مسلم، مدير فرع هيئة محو الأمية بمطروح إنه تقرر بدء تلقي طلبات فتح فصول محو الأمية بالمدن والقرى والتجمعات، وذلك من 1 إلى 20 أكتوبر المقبل، وتستمر الدراسة لمدة 3 أشهر لتبدأ الامتحانات في شهر يناير.

وأضاف مسلم أنه تم وضع عدة شروط لقبول طلبات راغبي التعليم بفصول محو الأمية من المعلمين على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط على الأقل بالنسبة للذكور، أو حاصلة على الشهادة الإعدادية على الأقل ولديها القدرة على تعليم السيدات بالنسبة للإناث، خاصة في التجمعات الصحراوية البعيدة، حرصًا على نشر التعليم بين سيدات تلك التجمعات.

وأوضح تسليم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة المؤهل الدراسي للمواطنين راغبي التعلم، كذلك الالتزام بإجراءات التباعد، بحيث لا يزيد عدد راغبي التعلم بالفصل عن 10 مواطنين، حرصًا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.