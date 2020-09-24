هل مثلت منازل الأمريكيين المصابين بكورونا ملاذا من الموت بالمستشفيات؟

تزعم منشورات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، أنه لا يوجد وفيات منزلية بفيروس كورونا في جميع الولايات، وأن جميعها حدثت في المستشفيات.

وتقول أحدى المنشورات: "لم يتم العثور على شخص مصاب بفيروس كورونا ميتاً في منزله، كل حالة وفاة حدثت في المستشفى"، فيما تكهنت بعض التعليقات على المنشور بأن الضحايا قتلوا في المستشفيات أو دور رعاية المسنين، بينما زعم آخرون أن الوباء مجرد خدعة.

وبحسب صحيفة "يو إس إيه تو داي"، ترمي المنشورات إلى أن جميع الوفيات حدثت في المستشفيات نتيجة سوء الرعاية الطبية، وأن المرض خدعة.

لكن الصحيفة أشارت إلى وفاة ما يقرب من 10 آلاف من ضحايا فيروس كورونا بالفعل في منازلهم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول الولايات المتحدة إلى رقم قياسي للفيروس، بتسجيل إجمالي 200 ألف حالة وفاة.

وشهدت المدن التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، ارتفاعًا طفيفًا في وفيات المنازل، فمثلًا في ولاية هيوستن، شهد المسئولون ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يموتون في المنزل مع عدد متزايد، من الوفيات الناجمة عن الفيروس، وفقًا لتقرير صدر في يوليو الماضي.

كما أفاد التقرير أنه قبل انتشار الوباء، كان هناك ما بين 20 إلى 25 حالة وفاة في المنزل يوميًا في مدينة نيويورك، بالإضافة ل200 حالة وفاة منزلية يوميا، في أوائل أبريل.

وعلى الرغم من أن البعض علق على المنشور الخاطئ بأن الضحايا قتلوا في المستشفيات، إلا أن معدل الوفيات في وحدات العناية المركزة قد انخفض خلال فترة الوباء.

ويقول الدكتور كريج كوبرسميث، مدير مركز إيموري للرعاية الحرجة في جورجيا، إن التحسنات في الرعاية جاءت مع اكتساب الأطباء خبرة أكبر في علاج المرض.

وأضاف كوبرسميث: "من المؤكد أنه لا يوجد شيء روتيني بشأن الوباء ولكن فيما يتعلق بكيفية إدارتنا له فأعتقد انه بمجرد أن تعتني بشيء للمرة العاشرة يكون التحسن طبيعيًا".