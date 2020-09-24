الشرطة الإيطالية: اكتشاف الآلاف من أشجار القنب في صقلية وسردينيا

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إنها عثرت على عدة آلاف من أشجار القنب في مداهمتين منفصلتين استهدفتا مزارع غير قانونية في صقلية وسردينيا.

وأفادت شرطة كارابينييري باكتشاف أكثر من 1200 شجرة قنب، يمكن أن تنتج 1257 كيلو جرامًا من الماريجوانا، في إقليم كتانيا بصقلية.

كما عثر رجال الشرطة على 52 كيلو جرامًا من الماريجوانا مخزنة في صناديق خشبية وأسلحة نارية، وألقوا القبض على ستة أشخاص بما في ذلك رجل يبلغ 81 عاما.

وأضافت الشرطة أنه تم حبس خمسة من المشتبه بهم على ذمة القضية، بينما تم وضع الرجل البالغ من العمر 81 عامًا قيد الإقامة الجبرية بسبب كبر سنه.

وفي العملية الثانية دمرت الشرطة 1250 شجرة قنب في إقليم سردينيا بمنطقة، وكان من الممكن أن تنتج 600 كيلو جرام على الأقل من الماريجوانا، بحسب الشرطة.