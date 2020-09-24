محافظ مطروح: قافلة بيطرية علاجية مجانية لقرية قطراني أكتوبر المقبل

أعلن خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية، بقرية قطراني بمركز ومدينة براني، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمن مشروع التنمية المتكاملة لقرية القطرانى، وذلك بتمويل من البنك الأهلي.

وتشمل أعمال القافلة الكشف والعلاج، وعمل الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات، وتوفير الأدوية اللازمة بدون أي تكلفة مادية على المربى، وذلك لتحسين القدرة الإنتاجية لهذه القطعان.

وأوضح أيمن أبو غالى مدير مكتب الإسكندرية ومطروح لمؤسسة مصر الخير، أن القافلة تأتي ضمن جهود وأنشطة المؤسسة لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى المستهدفة، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".