محافظ أسوان: تخطينا نسبة 89% لعدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المراكز التكنولوجية تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح حتى الثانية عشر منتصف الليل، لافتًا إلى تخطي نسبة 89% لعدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المحافظة تحاول ضغط الأعمال للوصول إلى نسبة 100% في ملف التصالح، مشيرًا إلى أنها من أول المحافظات التي تخفض الأسعار.

ولفت إلى أن خفض أسعار متر التصالح تسبب في طفرة كبيرة داخل المحافظة، مؤكدًا أن التصالح على المخالفات يعلي القيمة الإيجارية للوحدة والقيمة الفعلية لها، ويُمكن صاحبها من تملك الوحدة بشكل تام.

ونفى محافظ أسوان وجود مشكلة في الأوراق، موضحًا أن المواطن لديه شهرين كاملين لاستكمال الأوراق بعد انتهاء فترة التصالح في 30 سبتمبر الجاري؛ تيسيرًا على المواطنين.

وعن توحيد زي لأصحاب الحناطير، أوضح أن عدد الحناطير يتعدى 280 بالمحافظة، معقبًا: «نحافظ على الهوية البصرية للمحافظة، ونستخدم اللون الأزرق وعلم المحافظة وشعارها، ورقم محدد لرصد المخالفات».