الحكومة الألمانية: هجوم القرصنة لم يستهدف خادم الانتخابات

قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا تعرض مكتب الإحصاء الاتحادي لهجوم قرصنة.



ومع ذلك أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن خادم الانتخابات الداخلي التابع للمكتب، والذي يرأسه أيضا مدير الانتخابات العامة، لم يتأثر بالهجوم.



وأكد متحدث باسم الوزارة في برلين اليوم الجمعة أنه "لا يوجد تهديد للانتخابات العامة".



وبحسب البيانات، كان الهجوم موجها ضد شبكة كانت جزءا من تطوير تعداد للسكان. وأوضح المتحدث أن هذه الشبكة "منفصلة تقنيا ومكانيا" عن خادم الانتخابات.



ووفقا للمعلومات، لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم السيبراني. وأضاف المتحدث أن المكتب الاتحادي لأمن المعلومات ليس لديه حتى الآن أي مؤشر على حدوث تلاعب أو تسريب للبيانات.



وكان التعداد عبارة عن رصد إحصائي لعدد المقيمين في ألمانيا وحالتهم المعيشية وعملهم.



وكان موقع "بيزنس إنسايدر" الإلكتروني أول من تحدث عن الهجوم السيبراني أمس الخميس. وقال متحدث باسم مدير الانتخابات العامة مساء أمس إن الرصد السريع للأضرار يبين أن الأنظمة الأمنية تعمل.