وصف جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، علاقات بلاده مع مصر بأنها استراتيجية، وقال إنها تغطي مجالات كثيرة.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "60 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن البلدين عملا سويًّا على موضوعات أمنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأشار الدبلوماسي الأمريكي، إلى أنّ مستوى التمثيل التجاري الثنائي ارتفع كثيرًا خلال السنوات الماضية رغم وجود جائحة كورونا.



وأكّد أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًّا في المنطقة، ضاربًا المثل بدورها في القضية الفلسطينية ومحاولة إيجاد حل لخلق ظروف مواتية لحل الدولتين.



ولفت إلى أنّ بلاده تتطلعه للحديث قريبًا عن الحوار الاستراتيجي الذي يستشرق آفاقًا جديدة للأمن والاستقرار والتجارة وحقوق الإنسان، باعتبارها أن واشنطن تتحدث دائما عن هذه الملفات في علاقاتها مع شركائها المقربين مثل مصر.