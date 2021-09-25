العثور على جثة سائح ألماني في فندق بكاتماندو

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أعلنت الشرطة في نيبال أنه تم العثور سائح ألماني متوفيا بأحد فنادق الضاحية السياحية لكاتماندو.

وتم العثور على جثته في وقت متأخر من أمس الخميس في فندق بيهاني. وكان يقيم الرجل هناك في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لمدير الشرطة راميش كومار باسنت.

وقال كومار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الشرطة تنتظر تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة.

وذكر أن الشرطة تواصل تحقيقاتها.

ووفقا للشرطة، تم إرسال الجثة للتشريح بعد مشاورات مع السفارة الألمانية في كاتماندو.

وكان الرجل يقيم في نيبال بتأشيرة سفر سياحية. وقيل إنه جاء للقاء صديقته، وفقا لتقرير إعلامي.