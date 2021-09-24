الرئيس النمساوي يبحث في نيويورك قضايا جائحة كورونا والمناخ مع عدد من الرؤساء الأفارقة

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم، أنه أجرى مباحثات مع كل من رئيس السنغال ماكي سال، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، تناولت اختلال التوازن العالمي في الحصول على لقاحات كورونا، كما بحث مع الرئيس الزامبي المنتخب حديثًا هاكايندي هيشيليما، الاستقرار وقضايا الأمن في جنوب قارة إفريقيا.

وذكر الرئيس النمساوي، بحسب بيان للمكتب الرئاسي اليوم الجمعة، أنه عقد عددا من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الدول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتم التركيز فيها على مكافحة جائحة كورونا وأزمة المناخ.

ولفت الرئيس إلى أن قضايا حماية المناخ والبيئة سيطرت على المناقشات والمحادثات التي أجراها على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف فان دير بيلين، قائلا: "لا يمكننا تجنب كارثة مناخية إلا إذا حسنت جميع البلدان إجراءاتها المناخية بشكل جذري، ويجب أن يكون الشباب أكثر مشاركة في اتخاذ القرارات، وأتفق تمامًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في هذا الشأن".

وقال فان دير بيلين، إن فيتنام واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة بالمائة تقريبًا في عام 2020 بفضل الإدارة الجيدة لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن العديد من الشركات النمساوية نشطة بالفعل في فيتنام.