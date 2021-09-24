روسيا تتفق مع شركات التعدين على تغييرات ضريبية للعام المقبل

اتفقت الحكومة الروسية مع أكبر شركات المعادن والتعدين في البلاد على تغييرات ضريبية لعام 2022، وذلك بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات المكثفة، مع تأجيل قرار بشأن ضريبة أرباح متباينة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف في اجتماع متلفز مع مسؤولين ورؤساء الشركات إن كلا من ضرائب استخراج المعادن والرسوم الجديدة على الصلب الخام سترتبط بالأسعار العالمية.

ودفعت القفزة في أسعار المواد الخام، روسيا لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على صناعة المعادن والتعدين، والتي تتعرض تقليديا لعبء أقل من قطاع النفط والغاز.