بلينكن: ملتزمون بعلاقات مستدامة مع مجلس التعاون الخليجي

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع مجلس التعاون الخليجي.



جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قبل اجتماعه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس في نيويورك، بحسب بيان اصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة.



ونقل البيان عن بلينكن قوله " لقد تمتعت الولايات المتحدة بعلاقة وثيقة بشكل استثنائي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عقود ونتطلع قدما لمتابعة هذا التقليد والبناء عليه في الأشهر والسنوات القادمة، .



وأضاف بلينكن "نحن ملتزمون تجاه المنطقة لأن ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية،وملتزمون بإقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع كافة شركائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".



وتابع "نركز معا على بناء الازدهار المشترك ومعالجة بعضا من أكبر التحديات في العالم. ونعمل معا لتوفير الطاقة للعالم وهزيمة الإرهابيين وضمان الدفاع وردع العدوان الخارجي. ويعتمد بعضنا اليوم أيضا على البعض الآخر لمواجهة تحدياتنا المشتركة طويلة الأجل، مثل الأوبئة وأزمة المناخ".



وأوضح "الجسر الجوي من أفغانستان مؤخرا دليل حي على كيفية قيام شركائنا الخليجيين بتوفيرالدعم الحاسم في أوقات الحاجة، ونحن نقدر ذلك إلى حد بعيد. لقد وقفتم إلى جانبنا، وأحدثتم فارقا في حياة عشرات الآلاف من الأشخاص وساعدتم الأفغان ".



وذكر وزير الخارجية الأمريكي "أكرر أننا ممتنون لهذا الدعم ونتطلع بشدة إلى مناقشة جدول الأعمال الحافل .. كنا مصممين على إيجاد وقت للاجتماع هنا في نيويورك، وأعتقد أن هذا يعكس الأهمية التي نعلقها جميعنا على العمل الذي نقوم به بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".