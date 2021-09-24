 الكويت تبحث مع تايلاند وقرغيزستان سبل تعزيز العلاقات المشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تبحث مع تايلاند وقرغيزستان سبل تعزيز العلاقات المشتركة

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 5:59 م

بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في تايلاند دون براموديوناي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما التقى الشيخ الصباح مع وزير خارجية قرغيزستان رسلان كازاكبيف في نيويورك، وبحثا مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

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