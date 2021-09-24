استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2.25 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 2 إلى 2.5 جنيه.

واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ما يترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.