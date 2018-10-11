بلجيكا تبدأ محاكمة 18 شخصا في وفاة طالب خلال الانضمام لناد للرجال

بدأت في مدينة هاسيلت البلجيكية اليوم الجمعة محاكمة 18 شخصا متهمين على خلفية وفاة طالب/ 20 عاما/ خلال طقوس تأسيس جمعية خاصة لطلبة الجامعة تنتهج الأساليب الوحشية ، وهو حادث تسبب فى أثار الرأى العام فى بلجيكا.

وتوفي ساندا ديا في ديسمبر عام 2018 بعد مأساة منهكة، قام خلالها، وفقا لتقارير إعلامية بلجيكية، بتناول كميات ضخمة من الكحوليات، وزيت سمك وقضم رأس ثعبان بحري حي، في محاولة للانضمام إلى ناد نخبوي خاص للذكور إلى جانب آخرين يطمحون في الانضمام إليه.

وقررت المحكمة اليوم الجمعة، وفقا للمتحدثة باسمها، بدء سماع شهادة الشهود الأوائل والخبراء وأطباء الطب الشرعي في أكتوبر. وقالت إن أعضاء نادي "ريوزيجوم" سيتم استجوابهم في أبريل.

ووفقا لصحيفة "دي ستاندرد" البلجيكية، اضطر ديا إلى البقاء نصف عاري في حفرة مملوءة بالمياه في الهواء الطلق ودرجة حرارة بلغت 6 درجات مئوية إلى جانب اثنين آخرين من المرشحين. وتردد أن أعضاء النادي تبولوا عليه.

وفي مساء اليوم التالي للطقوس ، تم نقل الشاب إلى المستشفى غائبا عن الوعي، ويعاني من انخفاض في حرارة الجسم. وتوفي هناك نتيجة للإجهاد.