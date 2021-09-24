ماكرون يدعو ميقاتي إلى إجراء إصلاحات سريعة في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة اللبنانية الجديدة باتخاذ إصلاحات سريعة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في باريس اليوم الجمعة.

وقال ماكرون إن هناك حاجة ماسة للإجراءات لا سيما إجراء إصلاحات بقطاع الطاقة والإدارة وفيما يتعلق بالتمويل العام، وكذلك لمحاربة الفساد.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ودفع النقص الحاد في الوقود نظامها الصحي وقطاعات حيوية أخرى إلى حافة الانهيار.

ويتكرر انقطاع التيار الكهربائي، حيث لا يكون هناك كهرباء سوى لساعات قليلة فقط كل يوم، حتى أن المولدات الخاصة لم تعد قادرة على توفير كهرباء معظم الوقت بسبب نقص الوقود.

وقال ماكرون إن الأولوية هي السماح للسكان بالعودة للحياة الطبيعية. وأبلغ ميقاتي الرئيس الفرنسي أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت ممكن.

وفرنسا هي واحدة من أقوى الداعمين للبنان واستضافت بالفعل ثلاثة مؤتمرات دولية لمساعدة البلاد. وتعهد ماكرون بمواصلة دعم البلاد، لكنه قال إنه لا يمكن أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات هيكلية من دون إجراء إصلاحات في الداخل.

كما دعا إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقال إن ميقاتي يواجه مسؤولية تاريخية.

ويعيش نحو ثلاثة أرباع اللبنانيين حاليا في فقر، قليل منهم يدينون بالولاء للطبقة السياسية التي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها فاسدة بشكل كبير، خصوصا الملياردير ميقاتي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء مرتين من قبل.