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لبنان: 603 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بكورونا

يروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 9:32 م

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل  603 حالات إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 621155.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8268.

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