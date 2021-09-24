لبنان: 603 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل 603 حالات إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 621155.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8268.