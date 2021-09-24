 إذاعة إسبانية: إيقاف كومان مباراتين بعد واقعة طرده أمام قادش - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 11:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

إذاعة إسبانية: إيقاف كومان مباراتين بعد واقعة طرده أمام قادش

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:49 ص

سيغيب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لمباراتين عن فريقه بعد واقعة طرده أمام قادش في الليجا، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وكان برشلونة قد تعادل مع قادش سلبيًا، مساء أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الـ6 من الليجا، في مباراة شهدت طرد فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الكتالوني، إلى جانب الهولندي كومان.

ووفقًا لإذاعة «كوبي» الإسبانية، فسيغيب كومان عنى برشلونة لمباراتين وليس مباراة واحدة وذلك بعد طرده أمام قادش.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كومان سيتم إيقافه لمباراتين بناء على تقرير حكم المباراة.

وكان حكم المباراة قد طرد كومان في الدقائق الأخيرة من المباراة وذلك بعد اعتراضه على وجود كرتين في أرض الملعب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك