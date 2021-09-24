إذاعة إسبانية: إيقاف كومان مباراتين بعد واقعة طرده أمام قادش

سيغيب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لمباراتين عن فريقه بعد واقعة طرده أمام قادش في الليجا، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وكان برشلونة قد تعادل مع قادش سلبيًا، مساء أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الـ6 من الليجا، في مباراة شهدت طرد فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الكتالوني، إلى جانب الهولندي كومان.

ووفقًا لإذاعة «كوبي» الإسبانية، فسيغيب كومان عنى برشلونة لمباراتين وليس مباراة واحدة وذلك بعد طرده أمام قادش.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كومان سيتم إيقافه لمباراتين بناء على تقرير حكم المباراة.

وكان حكم المباراة قد طرد كومان في الدقائق الأخيرة من المباراة وذلك بعد اعتراضه على وجود كرتين في أرض الملعب.