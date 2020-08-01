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قبل يومين من إجراء الانتخابات العامة في ألمانيا تظاهر عدد كبير من الشباب من أجل حماية المناخ في جميع أنحاء ألمانيا.

جاء ذلك تلبية لدعوة أطلقتها منظمة "أيام جمعة من أجل المستقبل" ونشطاء آخرون في سائر أنحاء ألمانيا.

تحركت المظاهرات الكبيرة ورددت بصوت عال عبر برلين وهامبورج وكولونيا ولايبسيج وفرايبورج وغيرها من المدن، شعارت تدعو للحفاظ على المناخ.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في العاصمة برلين وحدها وصل إلى "عشرات الآلاف"، بينما افترض النشطاء أنفسهم أن العدد وصل إلى مائة ألف متظاهر.

وعلى الصعيد الوطني، كان العدد وصل إلى 620 ألف متظاهر وفقا للنشطاء.

وفي مظاهرة أمام مبنى الرايخستاج انتقدت السويدية جريتا تونبيرج (18 عاما) ألمانيا بحدة حيث قالت: "من الناحية الموضوعية، تعد ألمانيا واحدة من أكبر أشرار المناخ".

كانت المظاهرات جزءا من اليوم الدولي للعمل من أجل المزيد من حماية المناخ.

وتدعو جمعية "أيام جمعة من أجل المستقبل" إلى اتخاذ تدابير لحصر مستوى الاحتباس الحراري، بحيث لا يزيد عن 5ر1 درجة مئوية.