عودة الطوابير خارج متاجر هواتف آبل مع بدء بيع آي فون 13 في بريطانيا

اصطف عشاق هواتف "آبل"، خارج متجر "ريجينت ستريت" التابع لشركة "آبل" عملاق التكنولوجيا ، بوسط لندن، ليكونوا بين أول من يحصلون على هواتف "آي فون13"، حيث تم طرح مجموعة الهواتف الذكية الجديدة، للبيع في المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة إن الأنواع الأربعة لهواتف "آي فون13"، التي تم كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي، حسنت من عمر البطارية وكاميراتها.

وبدأ طابور متواضع، يتشكل خارج المتجر، في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة، وصفق موظفو الشركة لأول العملاء بالداخل، عندما فتح المتجر أبوابه، في الساعة الثامنة صباحا.

كانت الجائحة والخيارات المتزايدة للشراء عبر الإنترنت وحجز أوقات الاستلام، كل ذلك أدى إلى تقليص الطوابير، خارج متاجر "آبل"في السنوات الأخيرة.