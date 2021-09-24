يونكر ينتقد تعامل ميركل مع أزمة ديون اليونان

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر، رد فعل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل على أزمة ديون اليونان، قائلا إن ترددها وإحجامها قوضت جهود التعامل مع الوضع.

وقال يونكر، في تصريحات صحفية وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن أكبر فشل لها كان التردد الذي أظهرته خلال الأزمة اليونانية لأننا كنا نضيع الوقت. كان من الممكن مساعدة اليونان قبل ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن يونكر غالبًا ما يتصادم مع ميركل بشأن اليونان لأن مجموعتها البرلمانية ووسائل الإعلام الألمانية "لم تحترم كرامة الشعب اليوناني".

وفي إشارة إلى اقتراح وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شوبل بخروج اليونان مؤقتًا من منطقة اليورو، قال يونكر إن ميركل لم تشارك هذه الفكرة أبدًا.

وأضاف: "لكنها لم تنكر أبدًا فائدة هذه الفكرة... اعتقدت أن هذا قد يقودنا إلى الدخول في اضطرابات مع إيطاليا وبعض الدول الأخرى".