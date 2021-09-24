صحيفة إماراتية: التصعيد الحوثي باستهداف السعودية يؤكد مخططها إفشال أية خطوات لتحقيق السلام

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أن كل مرة يلوح فيها أمل للسلام في اليمن، تبدده الهجمات الحوثية بالصواريخ، والطائرات المسيرة المفخخة.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "تصعيد يستهدف السلام" - أن تحركات المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن هانز غروندبورغ، وتيم ليندركينغ، المكثفة في عواصم المنطقة خلال الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى الدفع باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لم تجد إلا تصعيدا مكثفا من قبل ميليشيا الحوثي لهجماتها، باتجاه المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوات التصعيدية للميليشيا باستهداف السعودية تؤكد وجود مخطط لديها لإفشال أية خطوات إيجابية لتحقيق السلام، ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف فوري وحاسم، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، باعتبار أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض أمن المنطقة واستقرارها.