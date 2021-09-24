إيطاليا: الاهتمام بأفغانستان لايجب أن يصرف انتباهنا عن عدم استقرار منطقة المتوسط

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الاهتمام بمتابعة الوضع في أفغانستان وفي أسيا الوسطى لا يجب "أن يصرف انتباهنا عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”.

وقال دراجي، في وقت متأخر من ليل أمس، في مداخلة عبر دائرة الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأضاف دراجي: "الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد رئيس الوزراء على أنه: "يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن," حيث "يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار."

وشهدت ليبيا مؤخرا توترا عقب تصويت مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي رد على هذه الخطوة بدعوة الشعب إلى الخروج والتعبير عن رأيه.