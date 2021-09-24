تقرير: قاض إيطالي يفرج عن بوجديمون بشروط

أمرت قاضية إيطالية في سردينيا بالإفراج عن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني السابق كارليس بوجديمون، الذي تم إلقاء القبض عليه يوم أمس الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وشددت القاضية بلينيا أزينا على أن القبض على بوجديمون عندما دخل إيطاليا، على أساس مذكرة اعتقال أوروبية صادرة من إسبانيا، كان قانونيا.

غير أنه، تم الإفراج عنه نظرا لأن مكتب النائب العام وافق على أنه من غير الضروري الإبقاء على بوجديمون في السجن، أو وضعه رهن الإقامة الجبرية لأسباب أمنية.

ولا يزال يتعين الآن توضيح ما إذا كان يجب تسليم بوجديمون إلى إسبانيا، وإلى حين ذلك، قد لا يغادر سردينيا.