تمكين 82 سيدة من مشروع جمعيتي واستخراج 67 ألف بطاقة تكافل وكرامة بالإسكندرية

قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إنه تم تمكين 82 سيدة مستفيدة من مشروع جمعيتي بالإسكندرية واستخراج 67 ألف بطاقة تكافل وكرامة.



وفي مجال توفير فرص عيش كريم للمرأة.. أوضح المحافظ أن جميع المديريات الخدمية بالمحافظة تعمل على التيسير على المرأة وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، لافتا إلى أن مديرية التموين على سبيل المثال برئاسة محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مكنت المرأة اقتصاديا وخاصة من خلال مشروع جمعيتي، حيث قامت المديرية بتمكين 82 سيدة من مشروع جمعيتي وذلك خلال المراحل الثلاث السابقة.



وعلى الصعيد ذاته.. دعمت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، 67203 سيدات لاستخراج بطاقة تكافل وكرامة بعد توفر كافة الاشتراطات بهن.



وأكدت جلالة أن المديرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، وأن المرأة على رأس أولوياتها في جميع برامجها وأنشطتها التى تنفذها، مشيرة إلى أنها تولي المرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة أهمية خاصة حيث بلغت عدد السيدات التي تم مساعدتهن لاستخراج كارت ذوي الهمم ما يقرب من 14 ألف سيدة.