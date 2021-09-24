يوروباروميتر: أغلب الشعوب الأوروبية تظهر دعما قويا تجاه العلم والتكنولوجيا

كشف استطلاع للرأي حديث أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي، التابع للمفوضية الأوروبية، أن الشعوب الأوروبية أظهرت دعما قويا تجاه العلم والتكنولوجيا؛ حيث رأى 9 من كل 10 مواطنين أوروبيين أن التأثير العام للعلوم والتكنولوجيا على حياتهم إيجابيا بدرجة كبيرة حتى الآن.

وأظهر الاستطلاع - الذي جاء تحت عنوان "معرفة المواطنين الأوروبيين ومواقفهم تجاه العلوم والتكنولوجيا ونشرته المفوضية صباح اليوم عبر موقعها الالكتروني الرسمي - أن أغلب المستطلع أراؤهم يعتدون أن التقنيات قيد التطوير حاليا سوف تترك تأثيرا إيجابيا على أسلوب حياتهم في العشرين عاما القادمة: لا سيما فيما يخص تقنيات الطاقة الشمسية (92 %) واللقاحات ومكافحة الأمراض المعدية (86%) والذكاء الاصطناعي (61%).

علاوة على ذلك، كشفت النتائج عن مستوى عال من الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا (82%) ورغبة المواطنين في معرفة المزيد عنها في أماكن مثل المتاحف والمكتبات (54%).. وفي العديد من المجالات، نما اهتمام مواطني الاتحاد الأوروبي بالعلوم والتكنولوجيا وأهمية المشاركة فيها خلال السنوات الأخيرة. وغالبا ما ذكر المستجيبون الرعاية الصحية والطبية ومكافحة تغير المناخ عند سؤالهم عن المجالات التي يمكن أن يحدث فيها البحث والابتكار فرقا.. فيما اتفقت هذه النتائج مع الاهتمام المتزايد بالاكتشافات الطبية الجديدة، والتي نمت من 82% إلى 86% منذ عام 2010 //بحسب ما جاء في الاستطلاع//.

وتعليقا على ذلك، قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب بالاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل "إن الموقف الإيجابي العام تجاه العلم والتكنولوجيا مطمئن لأنهما ضروريان للاستجابة لقضايا رئيسية مثل فيروس كورونا، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، ومجموعة أخرى من التحديات الملحة. في الوقت نفسه، نحتاج إلى الاستجابة لمخاوف المواطنين من أن فوائد العلم والتكنولوجيا ليست موزعة بالتساوي، وإيلاء مزيد من الاهتمام لأبعاد النوع الاجتماعي في محتوى البحث واستكشاف كيف يمكن إجراء البحث والابتكار بمشاركة أعلى من قبل المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين".

وأخيرا، أوضح الاستطلاع أن العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقدوا بأن العلوم والتكنولوجيا تساعد في الغالب على تحسين حياة أولئك الذين هم بالفعل في أفضل حال (57%) ولا تولي اهتماما كافيا للاختلافات بين احتياجات النساء والرجال (23%)، كما يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن الباحثين في الصين (58%) والولايات المتحدة (57%) واليابان (54%) يتقدمون على الباحثين في الاتحاد الأوروبي من حيث تحقيق الاكتشافات العلمية.