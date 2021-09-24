دي خيا: بإمكاننا المنافسة على لقبي دوري الأبطال والبريميرليج في وجود رونالدو

يثق ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، في قدرة فريقه على المنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وأوضح دي خيا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»:" تعاقدنا مع لاعبين رائعين هذا الصيف، ونملك بالفعل قائمة مميزة، نتواجد في الوقت الحالي على قمة البريميرليج ونقاتل على كل مباراة، بالتأكيد الأمر صعب خاصة أن هذا هو الدوري الأفضل في العالم".

وأضاف:" كل مباراة صعبة ونرغب في القتال على الألقاب الكبرى مثل البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وباقي الألقاب، لدينا لاعبين مميزين ونملك جماهير رائعين، وأعتقد أن النادي يمر بوقت جيد للغاية حاليًا".

وتطرق دي خيا للحديث عن عودة رونالدو لصفوف الشياطين الحمر مجددًا، قائلًا:" من المذهل عودة رونالدو للبيت مجددًا، التأثير حدث بالفعل، إنه أسطورة في هذا النادي، ومن الرائع رؤيته يوميًا متابعته ورؤية كيفية اهتمامه بجسده".

وأتم:" رونالدو لاعب مذهل، من الرائع متابعة مساعدته للفريق، أصبحنا نملك الآن الخبرة في الفريق بتواجده هو ورافائيل فاران، وخوان ماتا وبتواجدي أنا أيضًا، وبالتالي ينتظرنا عام كبير".