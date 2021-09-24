إصابة مدني عراقي كردي في قصف للطيران التركي

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أفادت مصادر أمنية عراقية كردية اليوم الجمعة أن مدنيا أصيب بجروح جراء قصف لمقاتلات حربية تركية طال قرى حدودية بحجة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي في إحدى المناطق شمال شرقي قضاء العمادية بمحافظة دهوك /550كم شمالي العراق.



وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن طائرات مقاتلة تركية قصفت قرى ومناطق في محيط ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمال شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان مما تسبب بإصابة مدنيا/ 45 عاما/ بجروح.



وبحسب مصادر كردية، فأن سلطات إقليم كردستان قامت باخلاء أكثر من 800 قرية من سكانها وتركها بلا خدمات جراء القتال والمواجهات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني التركي في المناطق الحدودية العراقية التركية.