أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه احتفالا بعيد الفلاح، سيتم تكريم المزارعين المتميزين والمجتهدين من الذين حققوا أعلى إنتاجية من المحاصيل الهامة بمراكزهم، حيث تعد سابقة هى الأولى من نوعها.



وتوجه وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا يرافقه كوكبة من قيادات المديرية، إلى مقر الإدارة الزراعية بمركز مغاغة شمال المحافظة، وبحضور قيادات الزراعة بمراكز (العدوة، ومغاغة، وبني مزار)، وتم إقامة حفل تكريم المتميزين والمجتهدين من المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية من المحاصيل الهامة مثل (القمح، والذرة الشامية، وفول الصويا)، وغيرها، وذلك خلال الموسم الزراعي الماضي، ومن مديري الإدارات الزراعية وإدارات التعاون والمهندسين ورؤساء الأقسام بالمراكز الثلاث.



وقال رضوان إن ذلك يأتي عقب الاحتفال بعيد الفلاح، تعبيرا بالاعتزاز والفخر بما حققته محافظة المنيا في احتلال المرتبة الأولى من بين المحافظات في تسليم الكارت الذكي والمرتبة الثانية انتاجا للقمح.



وخلال الحفل أثنى وكيل وزارة الزراعة، على جهود جميع الحضور شعبيين وتنفيذيين في خدمة قطاع الزراعة بمحافظة المنيا والاقتصاد المصري كافة، متمنيا مزيدا من التقدم والرقي لوضع محافظة المنيا في مقدمة المحافظات في قاطرة التنمية الزراعية.