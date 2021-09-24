نائب رئيس الفيفا: مونديال 2026 سيكون علامة فارقة في التاريخ

اختتم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جولة أولى عبر مدن أمريكية مرشحة لاستضافة مباريات في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمت جولة الوفد الذي ترأسه نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كوناكاكف) فيكتور مونتالياني، مدن بوسطن وناشفيل وأتلانتا واورلاندو وواشنطن العاصمة وبالتيمور ونيويورك/نيوجيرسي وفيلادلفيا وميامي.

واجتمع وفد الفيفا في كل مقر بمسؤولين من المدينة والملاعب، وكذلك بمسؤولين في اندية كرة القدم بالمنطقة ومنظمات رياضية أخرى.

وكانت الجولة تهدف إلى بحث مسائل ضرورية تخص تنظيم المونديال مثل إدارة الاستادات والبنية التحتية والاستدامة والجوانب التجارية وقضايا قانونية وتراثية.

وخلال الزيارة تفقد الوفد البنى التحتية الضرورية مثل الملاعب ومنشآت التدريب وأماكن مرشحة لاستضافة فعاليات مهرجان مشجعي الفيفا "FIFA Fan Festival".

وعلق مونتالياني على الجولة قائلا: "كأس العالم 2026 سيكون علامة فارقة في تاريخ كرة القدم وكل المدن التي زرناها تعرف ذلك".

وزاد: "نود أن نشكرها على العمل الجاد والالتزام والشغف، لأنها لا تريد تقديم بطولة رائعة للجميع فقط، بل إنها ترغب في ترك إرث عميق لما بعد عام 2026 ".

من جانبه، أبرز مدير قسم البطولات والفعاليات في الفيفا، كولين سميث، الالتزام الكبير والجهد الذي يتم بذله في كل من الأماكن التي زارها الوفد.

وقال سميث: "لقد أظهرت جميع المدن المرشحة حماسا واستجابة استثنائيين. زودتنا زيارات التفتيش هذه بمعلومات مهمة حول العديد من القضايا الرئيسية التي سننظر فيها لاختيار أفضل الأماكن".

وأشار إلى أن "إنها عملية تنافسية للغاية مع مرشحين ممتازين، والتي يجب تقديرها بعمق والبحث عن تحديد الأفضل على الإطلاق".

ومن المقرر إجراء جولة في مدن أمريكية أخرى آواخر نوفمبر المقبل بالإضافة إلى زيارة مدن في كندا والمكسيك.

بعد ذلك، سيتم تحليل جميع الترشيحات بدقة من أجل الانتهاء من عملية الاختيار في الربع الأول أو الثاني من عام 2022.