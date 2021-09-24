إيطاليا: تزايد الأدلة على سلامة لقاحات كورونا أثناء الحمل للأم والجنين

أعلن معهد الصحة الوطنية في إيطاليا اليوم الجمعة أن النساء الحوامل في البلاد سيتمكنن من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أول 3 أشهر أو بعد 6 أشهر من فترة الحمل.

وذكر المعهد، بحسب وكالة الأنباء الايطالية (أنسامد)، أن قرارها يرجع إلى تزايد الأدلة على سلامة اللقاحات أثناء الحمل لكل من الأم والجنين.

وتابع "يجب على النساء اللاتي يرغبن في تلقي التطعيم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تقييم المخاطر والفوائد مع الطبيب والأخذ في الاعتبار أن إحدى التفاعلات المحتملة للقاح هي الحمى التي يمكن أن تسبب زيادة خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية".

وأضاف معهد الصحة الوطنية أن النساء المرضعات يمكن أن يحصلن على التطعيم بأمان.. مشيرا إلى أن الرضع يمكنهم امتصاص الأجسام المضادة بأمان عبر الحليب.