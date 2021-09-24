وزير الثقافة العراقي: تلقينا وعودا باسترداد مزيد من الآثار المنهوبة

قال وزير الثقافة العراقي حسن ناظم، إن بلاده تلقت وعودا من الولايات المتحدة؛ لاستعادة مزيد من القطع الأثرية، بالتزامن مع تسلم بغداد قطعة أثرية يبلغ عمرها أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وأضاف ناظم، في مقابلة خاصة مع قناة الحرة، اليوم الجمعة، إن "جهود استعادة القطع الأثرية ستتواصل وهناك وعود باسترداد قطع أخرى في المستقبل، لأن البيئة القانونية في الولايات المتحدة باتت تسمح بذلك".

وأشار إلى أن "آلاف القطع الأثرية التي استرجعناها تم جردها وسيتم عرضها في المتحف الوطني الذي سيتم افتتاحه قريبا أمام الزائرين".

وفي سؤال حول عدد القطع الأثرية العراقية المهربة، قال الوزير العراقي إن بلاده لا تمتلك إحصائية واضحة لعددها، "لأن أغلبها هربت عن طريق النبش العشوائي، وهذا لا يمكن ضبطه في الوقت الحالي لأننا لا نمتلك التقنيات اللازمة لذلك".

وأوضح أن السلطات العراقية تلاحق بعض الآثار المهربة التي نعرفها في جميع البلدان سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة أو دول الجوار.

وتعهد الوزير العراقي بأن القطع الأثرية التي تمت استعادتها لن يتم تهريبها مرة ثانية، "لأن المتحف العراقي مصون وفيه الحماية اللازمة وكل الشروط التي تحفظ آثارنا".

وقال إن من بين الخطط التي تعمل عليها الحكومة العراقية للحد من عمليات النبش العشوائي هو زيادة أعداد عناصر الشرطة الآثارية التي تلاحق مثل هؤلاء اللصوص.

يذكر أن العراق استعاد من الولايات المتحدة لوح "حلم جلجامش" الذي تم اكتشافه بين أنقاض مكتبة ملك شرق أوسطي قديم، ثم نُهِب من متحف عراقي قبل 30 عاما.