التعاون الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي، المدنيين الأبرياء في مدينة أبها السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، مجددا التأكيد على وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.