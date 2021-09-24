 سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ في بورسعيد - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 1:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 12:49 ص

تعرضت محافظة بورسعيد لسقوط أمطار بصورة غزيرة بشكل مفاجئ، منذ قليل.

واستمرت لمدة 10 دقائق تقريبًا، ولم تؤثر على حركة سير السيارات والمشاه بالشوارع بمختلف الأحياء أو حركة معدية مدينة بورفؤاد أو كوبري النصر العائم بنطاق حي الضواحي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك