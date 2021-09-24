سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ في بورسعيد

تعرضت محافظة بورسعيد لسقوط أمطار بصورة غزيرة بشكل مفاجئ، منذ قليل.

واستمرت لمدة 10 دقائق تقريبًا، ولم تؤثر على حركة سير السيارات والمشاه بالشوارع بمختلف الأحياء أو حركة معدية مدينة بورفؤاد أو كوبري النصر العائم بنطاق حي الضواحي.