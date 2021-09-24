وزير القوى العاملة: العمالة المصرية ضرورة لإعادة إعمار العراق وليبيا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية تمثّل ضرورة كبيرة لدولتي العراق وليبيا، لا سيّما في الوقت الراهن في ظل حاجتهما لإعادة الإعمار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن مذكرة تفاهم وقعت في شهر رمضان الماضي بين حكومتي مصر وليبيا لتبادل الأيدي العاملة، ومد ليبيا بكل ما تحتاجه من العمالة في المرحلة المقبلة.



وأوضح الوزير، أنّ هناك رغبة أكيدة وملحة من الجانب الليبي على عودة العمالة المصرية مرة أخرى، لافتًا إلى أنّ الخطوات التنفيذية بدأ تنفيذها منذ أشهر قليلة، وذلك بزيارة لجنة من زيارة العمل الليبية لتنظيم الربط الإلكتروني بين البلدين.



وأشار إلى أن وفدًا من وزارة القوى العاملة سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لتفعيل الربط الإلكتروني، يتلوها بداية طلبات الاستقدام من خلال وزارتي البلدين.



وأوضح أنّ هناك من العمالة المصرية ما هو جاهز للسفر على الفور، أما العمالة حديثة التخرج أو بدون خبرة سيتم إعداد برامج تدريبية سريعة لتجهيزها للسفر، وذلك بالتنسيق مع الجانب الليبي.