وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة ماجستير في جامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشوون الدراسات العليا، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر إدارة الجامعة، وذلك على هامش مناقشة الوزير رسالة ماجستير في التربية تخصص "رياض أطفال" المقدمة من الباحثة شيماء حسن بسيوني أحمد حموده بكلية التربية بجامعة طنطا، بعنوان "الاكتشاف المبكر للهوية القيادية عند أطفال الروضة من خلال أنشطة لعب الدور: دراسة تشخيصية".



تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحى أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان ووزير الشباب والرياضة (مناقشًا خارجيًا )، والدكتور محمد متولي قنديل أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا (مشرفًا رئيسيًا)، والدكتور مصطفي أحمد صادق أستاذ ورئيس قسم رياض الأطفال ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق بكلية التربية جامعة طنطا (مشرفًا)، والدكتورة راندا مصطفي الديب أستاذ أصول تربية الطفل بكلية التربية جامعة طنطا (مناقشًا داخليًا )، والدكتوره فاطمة سامي أستاذ مساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا (مشرفًا).



حضر المناقشة الدكتور أحمد هلال القائم باعمال عميد كلية التربية بجامعة طنطا، والدكتوره هويدا الأتربى وكيل كلية التربية للدراسات العليا ، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.