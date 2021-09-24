الرئيس العراقي يعرب عن تطلع بلاده لدعم الأصدقاء والحلفاء لتعزيز أمنه ونزع فتيلة الأزمات بالمنطقة

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن تطلع بلاده إلى دعم الأصدقاء والحلفاء من أجل تعزيز أمنه وضمان استقراره ورفاهية شعبه، والعمل على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، والتأكيد على الدور الحيوي للعراق.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي في محل إقامته في نيويورك، لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتم بحث العلاقات العراقية الفرنسية المتنامية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والمساهمة الفرنسية في دعم العراق في مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.

وأكد صالح مواصلة العراق لحربه ضد خلايا الإرهاب وترسيخ أمنه واستقراره والانفتاح الاقتصادي والتجاري، والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي على المستوى الوطني وبالتنسيق الإقليمي والدولي".

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق، وتعضِيد جهوده الكبيرة في تخفيف توترات المنطقة وضرورة عودة العراق لدوره المحوري فيها، وتعزيزَ التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.